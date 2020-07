Coronavirus, il bollettino del 10 luglio: salgono i contagi per il terzo giorno di fila, torna l'allarme

10 luglio 2020 a

I dati sul coronavirus, nella giornata di venerdì 10 luglio, tornano ad allarmare. A ridosso della proroga dello stato di emergenza fino al 31 dicembre, i nuovi casi di contagi salgono e raggiungono i 276, contro i 229 di ieri e i 193 di mercoledì. Metà dei casi sono in Lombardia, che passano da 119 a 135 nuovi positivi. E così il totale delle persone colpite da Covid-19 da inizio pandemia in Italia arriva a 242.639. Risultano invece stabili i decessi, che oggi sono esattamente come ieri: 12.

Nel frattempo calano i ricoveri con 27 posti in meno (844 totali) e 4 in meno in terapia intensiva (65 in tutto), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 12.519. I tamponi nella giornata di oggi hanno registrato un calo: passando da 52.552 a 47.953.

