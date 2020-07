Coronavirus, la vicenda di un sessantenne di Torino: "Contagiato, guarito e poi ri-contagiato. Doppio tampone negativo, poi..."

15 luglio 2020 a

Nazareno Fratea ha avuto per due volte il coronavirus. Il primo ricovero all'ospedale Maria Vittoria di Torino risale al 3 aprile. "Qualche giorno prima avevo iniziato ad avere febbre alta e tosse": positivo al Covid-19. "Avevo un polmone compromesso, era necessario intubarmi". A 64 anni è rimasto attaccato alle macchine per 15 giorni prima di riaprire gli occhi. "Quando ho iniziato a riprendermi sono stato trasferito per la degenza in un altro ospedale». Poi il doppio tampone negativo e le dimissioni.

Neppure una settimana dopo l'ex responsabile del reparto ittico di una gastronomia ricomincia ad avere difficoltà respiratorie. "Sembravano crisi asmatiche, così abbiamo chiamato di nuovo il 118". La diagnosi dei sanitari è immediata: "Questo è respiro da Covid". Nazareno Fratea così torna a lottare, ma questa volta il ricovero è più breve. A marzo usciva solo per fare la spesa, all'epoca però non c'era ancora l'obbligo di mascherina. Nazareno ora si sente "due volte miracolato".

