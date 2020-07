Coronavirus, bollettino: la curva di contagi e decessi, occhio al dato degli attualmente positivi

15 luglio 2020 a

a

a

Il bollettino trasmesso dal ministero della Salute di mercoledì 15 luglio fotografa un lieve calo dei decessi (13, a fronte dei 17 di ieri) e una altrettanto lieve risalita dei nuovi casi di contagio da coronavirus: sono 162 su 48.449 tamponi contro i 114 di 24 ore fa, per un totale di 243.506. Il dato più importante è però quello legato agli attualmente positivi, che hanno fatto registrare un calo evidente e ciò è sicuramente una buona notizia: sono 12.495, 426 in meno rispetto a ieri. Di questi la stragrande maggioranza si trovano in isolamento domiciliare (11.639), mentre i ricoverati in ospedale con sintomi sono 797 e quelli in terapia intensiva soltanto 57. Per quanto riguarda le regioni, oggi sono sette quelle a contagio zero: in doppia cifra sempre la Lombardia, che però ha un ottimo rapporto nuovi casi-tamponi (63 su 10.426 test effettuati), seguita dal Veneto (21), dal Lazio (20) e dall’Emilia Romagna (18).

Coronavirus, torna la paura a Nembro: bimbo di 7 anni contagiato all'asilo, perché un segnale inquietante

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.