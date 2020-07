Coronavirus, prostituta positiva: ricoverata a Foligno, veniva dalla Sicilia. Panico: "Se siete stati con lei, fate il tampone"

18 luglio 2020 a

"Se siete stati con la prostituta fate il tampone". È l'appello lanciato dall'azienda sanitaria provinciale a Modica (Ragusa) a tutti gli abitanti maschi che hanno "frequentato" una donna di origine peruviana ricoverata a Foligno e positiva al Covid 19. La donna che un primo momento ha raccontato di essere una colf ha dovuto raccontare, quando si è sentita male ed è stata ricoverata in Umbria, di essere una prostituta. L'allarme è partito da Foligno ed è piombato con un certo imbarazzo non solo su Modica ma nell'intera provincia di Ragusa perché la peruviana aveva affittato una casa per due settimane dove esercitava il suo mestiere ed è praticamente sicuro che abbia infettato molti dei suoi clienti.

L’azienda sanitaria provinciale iblea avverte che se qualcuno a Modica "avesse il sospetto di essere venuto a contatto con la donna è obbligato a segnalarlo all’Asp di Ragusa per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso al fine di evitare ulteriori e potenziali contagi".

