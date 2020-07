Coronavirus, nel bollettino del 18 luglio dati in risalita, ma ora spuntano i "debolmente positivi"

18 luglio 2020 a

I dati diramati dalla Protezione civile oggi, sabato 18 luglio, parlano di una curva di contagio da coronavirus ancora in risalita. Nelle ultime 24 ore, infatti, sono stati registrati 249 nuovi casi (ieri 233) per un totale di 244.216 da inizio pandemia. Piccolo aumento del numero dei morti che ad oggi sono 14 (ieri 11) per un totale di 35.042 vittime complessive dall’inizio della pandemia. I guariti invece (323 nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 237) sono 196.806. Scende di 88 unità (ieri -17) il numero degli attuali positivi che ora sono 12.368.

Un dato particolare è quello della Lombardia, dove ci sono 88 i nuovi positivi al coronavirus e 10 nuovi decessi in regione. Degli 88 nuovi contagi, però 15 sono "debolmente positivi" e 9 sono stati individuati a seguito di test sierologici. I debolmente positivi sono solitamente soggetti asintomatici o clinicamente guariti da Covid-19. Motivo, questo, che fa emergere più che qualche dubbio sui veri numeri del Covid-19.

