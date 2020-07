Stromboli, il vulcano fa paura: due esplosioni all'alba, "non è come un anno fa"

19 luglio 2020 a

a

a

Due esolosioni all'alba, il vulcano Stromboli si risveglia. L'Osservatorio Estneo dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia comunica che le reti di monitoraggio hanno registrato alle ore 6.23 una esplosione di forte intensità. In precedenza, alle 5, attraverso le telecamere di sorveglianza era stata osservata una esplosione di maggiore intensità. I prodotti generati dall'esplosione sono ricaduti in tutta la terrazza craterica e lungo la sciara del fuoco. Dal punto di vista sismico il fenomeno è stato caratterizzato da una breve sequenza di eventi esplosivi e da un incremento dell'ampiezza del tremore vulcano.



"Ci sono stati momenti di paura - ha spiegato il sindaco di Lipari Marco Giorgianni all'agenzia Adnkronos -, soprattutto dopo quanto accaduto un anno fa" con la morte di un escursionista "ma è tutto sotto controllo, Non si sono registrati danni né a persone né a cose, per fortuna". "Queste esplosioni - spiega il sindaco - non sono come quelle dello scorso anni, ecco perché non hanno suonato le sirene. Perché non è motivo di pericolo particolare ma in ogni caso si è attivata la struttura. Infatti, sto andando a Stromboli per questo".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.