Leone XIV, Carlo e Pier Giorgio: chi sono i suoi primi santi

Negli ultimi mesi decine di migliaia di ragazzi negli Stati Uniti hanno affollato le sale in cui è stato proiettato il film “Carlo Acutis: la via al reale”, diretto da Tim Moriarty e ora disponibile in tutto il mondo sulla nuova piattaforma Credo. Carlo, il ragazzo milanese morto nel 2006 all’età di quindici anni per una leucemia fulminante, è diventata davvero una figura cult per adolescenti di mezzo mondo, un fenomeno in controtendenza, se si considera il mondo giovanile alla luce degli innumerevoli casi di cronaca negativi. I santi giovani, della porta accanto, sono stati scelti dagli ultimi Pontefici proprio per dimostrare che la santità non è cosa d’altri tempi o per persone dotate di superpoteri. E dunque saranno canonizzati insieme Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. Il millennial e lo studente, l’informatico e il terziario domenicano, due giovani, due laici, separati da decenni di storia ma uniti nella fede, saranno elevati agli onori degli altari domenica 7 settembre 2025. La data l’ha annunciata ieri papa Leone XIV durante il Concistoro ordinario pubblico per il voto su alcune Cause di Canonizzazione di beati, nella Sala del Concistoro del Palazzo Apostolico vaticano. Saranno, così, i primi due santi del pontificato di papa Prevost. La data di settembre era molto attesa, considerando l’enorme devozione che i due futuri santi raccolgono nei cinque continenti, ma anche viste le varie modifiche di calendario a motivo della morte di Papa Francesco, avvenuta il 21 aprile scorso.

Era stato infatti papa Bergoglio ad annunciare la canonizzazione di Acutis e Frassati nell’udienza generale del 20 novembre dello scorso anno, suscitando quel giorno un fragoroso applauso in piazza San Pietro. Per Acutis, beatificato ad Assisi il 10 ottobre 2020, la data stabilita era quella del 27 aprile, seconda domenica di Pasqua detta anche della Divina Misericordia, nell’ambito del Giubileo degli adolescenti. Mentre Frassati sarebbe stato proclamato santo nel Giubileo dedicato ai Giovani del 28 luglio-3 agosto. Il giorno della scomparsa del Pontefice argentino era stata presto annunciata la sospensione della cerimonia di canonizzazione del giovane Carlo; ieri quindi l’annuncio della data, insieme alla novità della scelta simbolica da parte di Leone XIV di iscrivere all’albo dei Santi lo stesso giorno i due giovani. Il luogo del rito non è stato ufficializzato; tuttavia viene dato per implicito che la celebrazione si svolgerà in piazza San Pietro e sarà presieduta dal Papa stesso. Altri sette nuovi santi saranno proclamati in un’unica data, domenica 19 ottobre, in occasione della Giornata missionaria mondiale. Fra di loro ci sarà il salentino Bartolo Longo, fondatore del santuario mariano di Pompei che ha legato il suo nome alla Beata Vergine del Rosario. Anche in questo caso viene dato per implicito che la celebrazione si svolgerà in piazza San Pietro e sarà presieduta dal Papa. Il futuro santo Acutis è tutt’ora al centro del “caso reliquie”. Un vero e proprio business, quello delle reliquie, che peraltro esiste da secoli, che è infatti tornato a fare notizia dopo che sul web è stata messa all’asta frammenti di capelli del beato Carlo Acutis. La legge ecclesiastica su questo punto è chiara: la vendita di reliquie è vietata. Ma sui grandi siti di e-commerce e portali specializzati le offerte non mancano. La spesa? Da poche decine di euro per un santino di carta alle centinaia o migliaia per frammenti di ossa che sarebbero appartenuti a santi e beati.

