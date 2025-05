Monreale, perché si veste da fantasma: finisce in disgrazia

Si veste da fantasma e getta la spazzatura per strada nella speranza di non farsi scoprire, ma viene beccato lo stesso: è successo a Monreale, in Sicilia. A incastrare l'uomo le videocamere del Comune, piazzate proprio per scovare i furbetti dell’immondizia. E il video che ha ripreso la scena è già diventato virale online. L’uomo, dunque, è stato identificato e denunciato in pochissimo tempo. E si beccherà pure la sanzione prevista dal regolamento comunale.

La polizia municipale è riuscita a risalire a lui e al suo indirizzo seguendo il percorso fatto da quando ha gettato il sacchetto per strada fino al suo ritorno a casa. Il caso è stato reso noto dall’assessore all’Igiene Urbana del comune di Monreale, Giulio Mannino, che ha dichiarato: “Continuiamo a riscontrare atti di inciviltà inaccettabili. Malgrado i nostri sforzi per mantenere pulita la città e educare alla corretta gestione dei rifiuti, c’è ancora chi ignora le regole, danneggiando l’ambiente e la nostra comunità".