Coronavirus, il bollettino del 25 luglio è al rialzo: impennata del numero dei malati attuali

I contagi da coronavirus tornano ad aumentare. Ad oggi, sabato 25 luglio, sono 275 (contro i 252 di ieri), per un totale di 245.864 dall’inizio dell’epidemia in Italia. Pesa l’aumento della Lombardia (da 53 a 79 nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21), e sale anche la Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra: 13 casi oggi. Solo due regioni, Valle d’Aosta e Umbria, secondo il bollettino diramato dal ministero della Salute, segnalano zero contagi nelle 24 ore.

Coronavirus, il report segreto dell'Iss: cifre terrificanti, tutto in sette giorni. L'ombra di un secondo lockdown

Stabili invece i decessi, 5 come ieri, per un totale che sale a 35.102. Nel dettaglio segnalano vittime il Piemonte (2), l'Emilia Romagna (1), il Veneto (1) e il Lazio (1). Mentre rallentano le guarigioni, solo 128 oggi contro le 350 di ieri (198.320 in tutto). Per questo motivo si registra l’impennata del numero dei malati attuali, 141 in più (mentre ieri erano calati di 103 unità), il cui totale sale così a 12.442. Mentre i ricoveri salgono di 18 unità, per un totale di 731, mentre le terapie intensive calano ancora, 5 in meno oggi, scendendo a 41 in tutto.

