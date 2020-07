Carabinieri di Piacenza, il ritratto della dark lady di Giuseppe Montella: "Dotata di indole criminale, mai mostrato ripensamento"

26 luglio 2020 a

a

a

Maria Luisa Cattaneo, detta anche Mary, è lei la compagna del carabinieri di Piacenza Giuseppe Montella. Con lui condivide tutto, anche la bella vita, i macchinoni, le moto e la villa con piscina. Per questo le carte al vaglio degli inquirenti sembrano inchiodare anche lei, la dark lady, come la definisce Il Giorno, finita agli arresti domiciliari nella storia della caserma Levante sequestrata. "Ha dimostrato un totale coinvolgimento nelle attività illecite accertate - ha scritto il gip per poi proseguire - "Ha una specifica indole criminale. Non ha mai mostrato il benché minimo ripensamento nell'appoggiare le attività illecite del suo compagno".

"Una spacconata". Carabinieri-banditi, il nigeriano pestato? La sconvolgente spiegazione dell'avvocato

A ripagare Mary molti vantaggi che lo stesso Montella è riuscito a farle ottenere. Tra i due - come prosegue il quotidiano - sembra esserci un vero e proprio sodalizio. Lo dimostra la tranquillità con cui Montella le racconta dei pestaggi, così come degli stupefacenti e del denaro per i quali lei lo assiste: "Amore questa cartellina con i soldi posso metterla nel baule?". Il sostegno di Mary al compagno non cala neppure quando l'appuntato è stato beccato con le mani in pasta dalle microspie: "Non vanno mai ad immaginare che abbiamo sgamato le ambientali" dice lui, mentre lei gli dà corda: "Ma va, non lo scoprirebbero mai". E invece la sorte è stata diversa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.