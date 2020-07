Immigrazione, fuga di massa a Porto Empedocle: le forze dell'ordine sono alla ricerca dei 100 immigrati scappati dalla tensostruttura

27 luglio 2020 a

Altra fuga di migranti. A Porto Empedocle, in Sicilia, è andata in scena una vera e propria fuga di massa di 100 migranti scappati dalla tensostruttura della Protezione civile. Quest'ultima è stata allestita per ospitare le persone che nelle ultime ore sono state trasferite nel comune empedoclino in seguito alla raffica di sbarchi a Lampedusa. Sul posto sono sopraggiunte immediatamente le forze dell’ordine che stanno tentando di rintracciare e bloccare i migranti.

Una situazione ormai fuori controllo. Solo a Lampedusa sono approdate quasi mille persone negli ultimi due giorni. L’hotspot è infatti arrivato ad ospitare un numero dieci volte superiore alla capienza della struttura. “Qui deve intervenire il governo, ho fatto appello a tutti, anche alla Commissione europea. Noi siamo un paese senza contagi, pero’ con questa situazione siamo ogni giorno agli ‘onori’ delle cronache e questo crea un problema di immagine dal punto di vista turistico". ha detto esausta il sindaco Ida Carmina: “Perche’ far arrivare qua le navi militari? Potevano portarle da qualche altra parte.

