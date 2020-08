Immigrazione, a Stasera Italia le immagini del centro di accoglienza a Lampedusa: degrado e strutture al collasso

02 agosto 2020 a

No, non è la Libia. Anche se lo sembra. A Stasera Italia, il programma di approfondimento politico in onda su Rete 4, nella puntata di domenica 2 agosto viene trasmesso un filmato impressionante, che meglio di mille parole spiega il concetto di "Lampedusa al collasso". Si parla ovviamente dell'emergenza immigrazione, con gli sbarchi che si abbattono a raffica sulle coste dell'isola, letteralmente allo stremo e e spaventata dal contagio da coronavirus che gli arrivi in massa possono comportare. Il video di Stasera Italia fa impressione, mostra infatti le condizioni in cui versano i clandestini e il centro di prima accoglienza di Lampedusa. Persone ammassate, spazi ridottissimi, rifiuti ovunque, immigrati stremati costretti a dormire per terra o su letti di fortuna. Immagini che, forse, dovrebbero far sorgere qualche dubbio a un governo che, nei fatti, sta cavalcando politiche di accoglienza che non ci si può permettere. E questo video sta lì a dimostrarlo.

