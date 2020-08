Pesaro, immigrato si masturba tra i bambini: fermato dalla polizia, rischia 4 anni

04 agosto 2020 a

Ecco le conseguenze dell'accoglienza indiscriminata. Il caso, terrificante, arriva da Pesaro, dove in spiaggia, sotto l'arenile di San Bartolo, un uomo di 50 anni marocchino è stato sorpreso a masturbarsi in spiaggia in mezzo ai bambini, come se nulla fosse. Una scena raccapricciante che ha spinto chi lo ha visto a chiamare la polizia: "Presto, intervenite, qui c’è un uomo che si masturba davanti a tutti e ci sono dei bambini". Il perverito si trovava su una spiaggina e dopo essersi masturbato si è alzato ed è andato a fare un bagno. Una volta uscito dall'acqua è stato identificato dagli agenti e denunciato per atti osceni in luogo pubblico: rischia una multa fino a 30mila euro e una reclusione fino a 4 anni.

