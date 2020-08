Viviana Parisi, le tre ipotesi: morta, rapita o sparizione volontaria. Voci dalla procura, il cerchio si stringe

07 agosto 2020 a

Di Viviana Parisi e del figlio Giole nessuna traccia. La mamma dj di 43 anni e il piccolo di 4 sembrano davvero spariti nel nulla. A niente sono servite fino ad ora le ricerche dei soccorritori che hanno cercato i due ovunque scandagliando tutta la zona da dove Viviana è sparita. La dj, che aveva detto al marito di recarsi poco lontano da casa a Messina per comprare le scarpe del figlio, si è recata nella direzione opposta percorrendo chilometri e chilometri e per finire in autostrada dove ha avuto un piccolo incidente. Da qua la donna si sarebbe allontanata, lasciando l'auto vicino al guard-rail con documenti e tutto. Secondo i soccorritori incamminarsi nei boschi è praticamente impossibile, a maggior ragione con un bambino piccolo. Per questo, come riporta La Stampa, le ipotesi al vaglio sono tre. La più atroce che sia morta insieme con il bambino, e che non siano ancora riusciti a trovarla nonostante abbiano setacciato palmo a palmo le zone sottostanti.

Viviana, sparita col figlio in autostrada dopo un incidente? Covid e quei 100 km che non tornano: quei dubbi inquietanti

La seconda che disorientata sia salita sulla macchina di qualcuno che le ha offerto un passaggio e che non aveva buone intenzioni. La terza è quella che abbia pianificato tutto con un complice per scappare da quella vita, come scriveva su Facebook, che le andava stretta. Chi la cerca spera nell'ultimo scenario, avvalorato anche dalla scoperta che Viviana, nei due giorni prima della sparizione, ha prelevato 500 euro, forse utili alla sua fuga. Non solo, proprio oggi la cognata della dj, Mariella Mondello, ha detto riguardo alle segnalazioni che danno Viviana viva: "Noi abbiamo ricevuto molte segnalazioni su Giardini Naxos, alcuni ci hanno dato dei dettagli che ci fanno presumere siano loro".

