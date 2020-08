Viviana Parisi, trovato un cadavere nella boscaglia di Caronia: "Volto irriconoscibile". Il Fatto Quotidiano: è lei. E Gioele?

08 agosto 2020 a

Una possibile, terrificante, drammatica svolta nel caso di Viviana Parisi, la donna di 43 anni scomparsa insieme al figlio Gioele, di 4 anni, dopo un piccolo incidente sull'autostrada nei pressi di Caronia, sulla Messina-Palermo. È stato infatti trovato un cadavere nella fitta boscaglia attorno all'autostrada. Il corpo è quello di una donna: indossa scarpe bianche e pantaloncini bianchi. Il volto però non è riconoscibile. Il cadavere è in via di identificazione da parte della scientifica. Ovvio il sospetto che possa trattarsi proprio di Viviana Parisi. Il Fatto Quotidiano fa sapere che si tratterebbe proprio della Parisi: dopo le prime procedure di identificazione della polizia scientifica, a quanto risulta a ilfattoquotidiano.it, corrisponde alla descrizione della donna scomparsa sei giorni fa.

Da giorni 70 uomini stanno setacciando la zona nei pressi dell'autostrada dove è avvenuto l'incidente. La donna, lunedì mattina, aveva detto al marito che sarebbe andata a Milazzo col figlio per comprargli delle scarpe. Partita da Venetico, paesino costiero tra Messina e Milazzo e ha imboccato l’autostrada da Milazzo in direzione Palermo. Ha fatto una deviazione, uscendo al casello di Sant’Agata di Militello, qui ha ritirato un biglietto di mancato pagamento, è poi rientrata in autostrada dopo venti minuti, riprendendo il percorso verso Palermo, al chilometro 117, intorno alle 11 del mattino, ha tamponato un furgone e poi il guardrail. Viviana dopo l'incidente ha abbandonato l'auto, lasciando il portafogli con i contanti e la patente. Il cellulare, al contrario, lo aveva lasciato a casa. Il marito, Daniele Mondello, interrogato in procura, aveva raccontato della depressione che da qualche tempo attanagliava la donna.

