Coronavirus, bollettino: aumentano contagi e ricoveri. Occhio alla mappa: mai così diffuso al Sud

Il bollettino del ministero della Salute di martedì 11 agosto fotografa una situazione non particolarmente promettente per le settimane a venire. Nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati 412 nuovi casi (ieri erano stati 259) per un totale di 251.237. Di questi 13.561 sono attualmente positivi: il numero è in crescita (+193) e questo non è un buon segnale. Così come non lo è il fatto che addirittura dodici regioni abbiano fatto registrare la doppia cifra di nuovi contagi: guida la Sicilia con 89, seguita da Lombardia (68), Veneto (65), Piemonte (26), Campania (23), Lazio (23), Toscana (22), Puglia (20), Umbria (20), Emilia Romagna (19) e Liguria (11). Insomma, il virus è presente in tutto il territorio italiano e inizia a diffondersi al Sud come in precedenza non aveva mai fatto, anche se la mortalità e i ricoveri sono sotto controllo. Nelle ultime 24 ore sono infatti stati registrati soltanto 6 decessi a fronte di 231 guariti, mentre i numeri ospedalieri sono buoni, seppur in leggero aumento: i pazienti ricoverati con sintomi sono 801 (+22), mentre quelli in terapia intensiva sono 49 (+3).

