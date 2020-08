Coronavirus, lockdown ed esercito negli ospedali: le misure estreme per contrastare la curva epidemica

12 agosto 2020 a

Il coronavirus non si placa e con la riapertura delle scuole il governo si immagina già una salita della curva epidemica. E così ci si prepara a tutto. Circolano dal ministero della Salute quattro linee guida che disegnano quattro scenari. Il primo con una situazione invariata rispetto ad oggi. Il secondo con una trasmissione diffusa ma gestibile dal sistema sanitario, con un indice di contagiosità, l'Rt, tra 1 e 1,25, quindi appena sopra la soglia di sicurezza. Il terzo con Rt tra 1,25 e 1,50 comincia a manifestare rischi di tenuta per Asl e ospedali. Il quarto è di trasmissibilità non controllata, con Rt di molto sopra zero e "porterebbe a misure di mitigazione e contenimento più aggressive nei territori interessati". In soldoni si preannunciano lockdown locali.

Governo pronto a tutto sul coronavirus: Ferragosto e poi nuovi divieti, torna l'incubo lockdown? A cosa andiamo incontro

Non solo, perché nella peggiore delle ipotesi si pensa di reclutare anche non sanitari tra le file di esercito, protezione civile e soccorritori e a ricavare posti letto, un po' come in piena epidemia, anche in strutture non sanitarie. L'allarme è diffuso e, almeno questa volta, l'esecutivo giallorosso si prepara per tempo.

