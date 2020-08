Viviana Parisi, ecco chi sono i testimoni chiave: "Non si erano soltanto fermati. Sono scomparsi". Nuovo giallo

13 agosto 2020 a

a

a

Una famiglia del Nord Italia, composta da padre, madre e due figli adolescenti a bordo di una berlina grigia metalizzata. È questo l’identikit dei testimoni che lo scorso 3 agosto si sono fermati per soccorrere Viviana Parisi, trovata poi morta nei boschi di Caronia, in provincia di Messina. Il figlio Gioele ancora non è stato trovato e sembra scomparso nel nulla, così come la famiglia di testimoni, alla quale il procuratore di Patti, Angelo Vittorio Cavallo, ha indirizzato un altro accorato appello: “Riteniamo che questi signori, oltre a essersi fermati sul luogo dell’incidente, abbiano iniziato anche delle ricerche scavalcando il guardrail. Quindi questi signori hanno compiuto un’opera meritoria, proseguano in quest’opera e ci dicano quello che hanno visto”. La famiglia di testimoni sarebbe del Nord Italia, in vacanza in Sicilia “con una berlina di grossa cilindrata grigio chiara”: eppure di loro non si hanno notizie perché non si trovano. Un altro dei tanti misteri che riguardando la tragedia di Caronia.

Viviana Parisi, "dettagli interessanti". Buco di 22 minuti, spunta un video: nelle telecamere, la chiave della sparizione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.