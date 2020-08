Seawatch 4, la ong tedesca parte dalla Spagna e porterà migranti in Italia: "In teoria c'è Malta, ma..."

14 agosto 2020 a

a

a

Altro giorno, altro sbarco. Stavolta tocca alla SeaWatch 4, che sta per partire dal porto di Buriana, in Spagna, per soccorrere migranti nel Mediterraneo e portarli poi in Italia. Come spiega il Giornale, la nave della Ong tedesca acquistata con i fondi raccolti dalla Chiesa evangelica in Germania dovrebbe salpare nel weekend e arrivare col suo carico di disperati la prossima settimana sulle nostre coste. "La traversata verso la Libia richiederà cinque giorni. Da lì, molti rifugiati cercano di attraversare il mare. Opereremo a circa 30 miglia al largo delle coste libiche - ha spiegato l'austriaco Jacob Frumann, membro dell'equipaggio, al sito svizzero-tedesco Katch.ch -. Partiamo dal presupposto che prima o poi ci verrà assegnato un porto italiano. In teoria, potrebbe anche essere Malta, ma negli ultimi mesi il Paese ha resistito massicciamente".

A differenza dell'Italia, che pur piegata come nessun altro in Europa dall'emergenza coronavirus ha generosamente spalancato i propri porti per decisione di Pd e M5s. Frumann si aspetta quasi un "risarcimento" per la vicenda di Carola Rackete: "Il Sea-Watch 3 è stato arrestato dalle autorità sulla base di perfide accuse dopo essere stato in grado di entrare nel porto con relativa facilità. Le autorità continuano a proporre nuove strategie per bloccarci". Per relativa facilità forse il cooperante intende lo speronamento di una motovedetta italiana.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.