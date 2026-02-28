Modena, scappano all'alt e travolgono una 89enne: due arresti, uno senza patente

Arrestato dai carabinieri il responsabile di un omicidio stradale, un ventenne senza patente che ha provocato un incidente e la morte di una donna di 89 anni. Il giovane è stato tratto in arresto per i reati di omicidio stradale aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e omissione di soccorso e veniva tradotto, su disposizione della Procura della Repubblica di Modena, presso la casa circondariale Sant'Anna di Modena, in attesa dell'udienza di convalida. Gli altri due occupanti dell'autovettura, minorenni, sono stati affidati ai familiari. Sono in corso le ricerche per il rintraccio del quarto passeggero.

L'Alfa 159 era priva di copertura assicurativa. Questo pomeriggio, in via Ciro Menotti di Modena, un'autovettura Alfa 159 con a bordo quattro ragazzi, alla vista di due pattuglie composte da Carabinieri delle Squadre Intervento Operativo (Sio) del 5° Reggimento ''Emilia Romagna'' di Bologna, in servizio perlustrativo per le strade cittadine, ha accelerato sensibilmente la velocità di marcia, nel tentativo di eludere un possibile controllo stradale. Tale manovra induceva le pattuglie a monitorare, a rilevante distanza, gli spostamenti del veicolo, constatando che il conducente non rispettasse, in alcun modo, i limiti di velocità, la segnaletica stradale e le indicazioni semaforiche, mettendo in serio pericolo l'incolumità degli altri utenti della strada. La condotta sconsiderata induceva i Carabinieri a rallentare ulteriore la propria andatura, restando a notevole distanza dal mezzo, così come accertato anche mediante l'acquisizione di alcuni filmati ripresi dai sistemi di videosorveglianza della zona.

Il conducente dell'Alfa 159 proseguiva la sua corsa su via Nonantolana sorpassando le autovetture che, nello stesso senso di marcia, erano ferme al semaforo con luce rossa. Impegnava dunque contromano la corsia di marcia opposta, senza fermarsi all'incrocio, impattando frontalmente con l'autovettura Lancia Y, proveniente da strada Albareto, con a bordo la conducente e la madre, 89enne, seduta sul sedile anteriore lato passeggero. Dopo il violento impatto, l'Alfa 159 terminava la propria fuga contro la saracinesca di un'attività commerciale, mentre la Lancia Y restava al centro della carreggiata.

Dopo il sinistro stradale, sopraggiungevano le due pattuglie dei Carabinieri, una delle quali prestava immediato soccorso alle due donne, mentre il secondo equipaggio si poneva all'inseguimento dei 4 soggetti che erano velocemente fuoriusciti dall'abitacolo, fuggendo a piedi per le strade adiacenti. Il conducente e due paseggeri venivano raggiunti e bloccati. La donna 89enne poi è morta presso l'ospedale Baggiovara di Modena.