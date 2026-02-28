Catania, orrore antifa a scuola contro Roberto Menia: volantini choc

Guai parlare delle Foibe, la sinistra non vuole. A farne le spese il senatore di Fratelli d’Italia Roberto Menia, che a Catania ha tenuto una conferenza per raccontare la tragedia delle foibe e l’esodo della popolazione italiana dalle terre istriane, dalmate e giuliane. L’incontro si è tenuto al liceo Galileo Galilei, su iniziativa della consulta studentesca. Fin qui tutto bene se non fosse che la tensione non è mancata. Nell’istituto infatti sono stati diffusi volantini con su scritto: "Fuori i fascisti dalle scuole. Via il senatore Menia dal Galilei! No alla propaganda e strumentalizzazione. Galilei antifa’!".

Immediata la reazione di Salvo Pogliese, che in una nota ha sottolineato tutta la sua indignazione per quanto accaduto: "Siamo di fronte a un fatto gravissimo, che lascia basiti e che offende non solo la memoria di milioni di italiani, ma l’intera comunità catanese e nazionale. Assistere alla contestazione demagogica di una docente e al ritrovamento di un volantino vergognoso che invitava il senatore Menia, figlio di esuli, ad andare via durante un dibattito sulle Foibe è inaccettabile".

