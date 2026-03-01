Sofia Goggia, trionfo in SuperG sui Pirenei. Brignone, altro piccolo miracolo

Sofia Goggia trionfa per la prima volta sui Pirenei. La fuoriclasse azzurra ha vinto il secondo supergigante di Coppa del mondo di Soldeu in Andorra. La campionessa bergamasca, che mai aveva vinto sulle nevi pirenaiche, ha centrato la vittoria numero 28 in carriera. Perfetta la discesa di Sofia, soprattutto nel tratto centrale della pista 'Aliga', quello più tecnico. Goggia, scesa con il pettorale 11, al traguardo ha fermato i crono sul tempo di 1'25"95 precedendo di 31 centesimi (8 metri) la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, poi scivolata al terzo posto essendo stata sorpassata dalla tedesca Emma Aicher, a 24 centesimi dall'azzurra, vincitrice del primo SuperG di ieri.

Con un'ottima prestazione nel tratto più difficile del tracciato andorrano, Goggia è andata a cogliere con un successo il sesto podio stagionale in Coppa, settimo se si aggiunge il bronzo nella discesa libera dei Giochi olimpici di Milano Cortina.

La portacolori delle Fiamme Gialle è stata molto brava nell'impostazione delle curve e nell'affrontare i tanti dossi presenti. Sofia con oggi completa il 'giro del mondo' di vittorie. Infatti, dopo aver vinto le prime due gare di Coppa del mondo sulle brulle montagne della Corea del Sud (4-5 marzo 2017) che l'anno successivo l'avevano vista trionfare nella discesa dei Giochi olimpici di PyeongChang, l'azzurra negli anni successivi ha trionfato sulle piste alpine - dalla Francia all'Austria passando per Svizzera e Italia - ma anche su quelle di Canada e Stati Uniti e Scandinavia (Aare in Svezia).

Quinto posto per Laura Pirovano a 77 centesimi dalla Goggia e a 46 da quello che sarebbe stato il suo primo podio in Coppa. Ottava Federica Brignone: la campionessa olimpica, dolorante alla gamba infortunatasi gravemente il 3 aprile dello scorso anno agli Italiani, ha sofferto nella parte alta del tracciato accusando un ritardo di 1"43 dalla connazionale. Quindicesima Elena Curtoni a 2"15.

Con il successo di oggi, Goggia, 33 anni, bergamasca, grande tifosa dell'Atalanta, oltre a portare a 68 i podi in Coppa, allunga in vetta nella classifica di SuperG. L'azzurra, quando mancano la gara in Val di Fassa della prossima settimana e quella della finale a fine marzo ad Hafjell (Norvegia), guida con 420 punti, 84 in più rispetto alla neozelandese Alice Robinson, seconda ieri, settima oggi. Aicher è terza a 116 lunghezze. Posizioni tutte invariate fino alla dodicesima in Coppa del mondo. Resta al comando la statunitense Mikaela Shiffrin con 1133 punti davanti alla svizzera Camille Rast con 963. Entrambe oggi non hanno gareggiato. Terza è Aicher con 914, quarta Goggia con 786, quinta Robinson con 669. Il Circo bianco femminile ritorna in Italia per la tre giorni sulla pista 'La VolatA' a passo San Pellegrino in Val di Fassa. Venerdì 6 è in programma la discesa libera di recupero di Crans-Montana, sabato 7 la discesa prevista da calendario e domenica 8 un supergigante.