Luca Zaia e il Veneto fanno da soli: a Vo' Euganeo la scuola riapre in anticipo

21 agosto 2020

Vo’ Euganeo è il comune veneto divenuto celebre per essere diventato la prima zona rossa insieme a Codogno in quei drammatici giorni tra fine febbraio e inizio marzo. Adesso la località padovana è pronta a prendersi la rivincita sul coronavirus, iniziando l’anno scolastico con una settimana di anticipo rispetto al calendario nazionale: e così gli istituti apriranno i battenti già il 7 settembre anziché il 14, anche se non tutti. “Anticiperemo l’apertura al 7 per la scuola d’infanzia e al 9 per le elementari e medie”, ha dichiarato il sindaco Giuliano Martini. In questo modo Vo’ Euganeo potrà rodare l’organizzazione scolastica in vista della visita di Sergio Mattarella, la cui presenza è prevista per il 14 settembre. Intanto Luca Zaia ha annunciato che prima dell’inizio dell’anno scolastico verrà testato il personale docente e non di tutti gli istituti di istruzione: gli screening saranno eseguiti tramite test sierologico ‘pungi dito’. Già 96mila sono stati distribuiti a tutte le aziende sanitarie della Regione, che stanno predisponendo la distribuzione ai medici che in base all’accordo col ministero effettueranno i test.

