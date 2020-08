Simona Bimbi, è morta la donna scomparsa a Forcoli: auto in un dirupo a mezz'ora di strada da casa

23 agosto 2020 a

Finisce tragicamente il giallo di Simona Bimbi: la 46enne educatrice di Forcoli (Pisa) è morta. Scomparsa da martedì scorso, è stata ritrovata senza vita a bordo della sua auto in fondo a una scarpata a Chianni, sempre nel Pisano, a circa mezz'ora di strada da casa. A individuare la vettura, seminascosta dai rovi e dagli alberi, sono stati alcuni volontari impegnati nelle ricerche. La donna, al momento della scomparsa, martedì mattina aveva un appuntamento con una amica al quale non si è mai presentata. Aveva con sé la borsa, i documenti e il cellulare e nulla, stando alle testimonianze delle figlie e dei parenti, poteva far pensare a una fuga o a un gesto inconsulto. Era sì rimasta provata dalla recente separazione dal marito, ma stava già riorganizzando la riapertura dall'asilo nido privato che gestiva insieme a tre colleghe. Il ritrovamento dell'auto non chiarisce, per il momento, la dinamica della morte: suicidio, distrazione fatale o incidente?

