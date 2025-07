Pisa, rottweiler sbrana 50enne: in che condizioni la ha ridotta

Una donna di 50 anni è stato azzannata stamani, giovedì 3 luglio, dal rottweiler di famiglia e trasferita in ospedale in codice giallo con ferite al volto. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma l'incidente è avvenuto in un'abitazione nella zona nord di Pisa dove il cane l'ha improvvisamente morsa ferendola al viso. La donna è stata ricoverata in ospedale ma non è in pericolo di vita. Non è la prima volta che i rottweiler aggrediscono, pur se in circostanze diverse le persone.

Quello di Pisa è solo l'ultimo di una serie di episodi che riguardano aggressioni di cani a esseri umani. L'altro ieri, due fratelli di 8 e 10 anni sono stati azzannati da un rottweiler in una villetta a Lavinio, nel comune di Anzio sul litorale romano. E, sono ancora ricoverati all'ospedale pediatrico Bambino Gesù ma non sono in pericolo di vita.