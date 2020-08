Viviana Parisi, il marito: "Basta fango, perché non può aver ucciso Gioele"

24 agosto 2020 a

a

a

Daniele Mondello non è disposto a credere ad una delle piste più accreditate sulla morte di Viviana Parisi e del figlio Gioele. Diversi indizi tendono a far pensare che la dj 43enne abbia ucciso il piccolo di 4 anni e poi si sia suicidata lanciandosi da un traliccio a 15 metri di altezza. La famiglia non crede però a questa ipotesi, anzi il marito la respinge completamente. Lui che più di tutti conosceva Viviana è convinto della sua versione: “Mia moglie non ha mai toccato mio figlio neppure con un dito - ha dichiarato sul suo profilo social - continuo a credere che siano stati aggrediti dagli animali”. Poi Daniele ha fatto una precisazione sul presunto tentativo di suicidio che Viviana avrebbe effettuato lo scorso giugno ingerendo qualche pillola di troppo: “Quanto prescritto a mia moglie era finalizzato a lenire il suo stato d’ansia. A causa del Covid e dei mesi di clausura forzata in casa temeva per la sua famiglia. La stessa paura che abbiamo avuto tutti”. Poi con determinazione ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di mollare: “Finché vivrò e Viviana e Gioele mi daranno la forza di andare avanti lotterò fino alla mia morte per sapere la verità. Il mio dolore non ha confini ma non sono disposto a tollerare altro fango su Viviana, me o la mia famiglia”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.