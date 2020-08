Viviana Parisi, l'amaro sfogo del padre: "Ricerche superficiali, mi sono girati i co***!"

25 agosto 2020 a

"Quando ho saputo che già all’indomani della scomparsa un drone ha ripreso il corpo di Viviana mi sono girati i co...i". E' quanto afferma Luigino Parisi padre di Viviana la dj morta a Caronia (Messina) assieme al figlio Gioele in circostanze tutte da chiarire punta il dito contro "una certa superficialità nelle ricerca, avrebbero potuto scoprire il corpo di mia figlia molto prima. Se io sono un lavoratore devo guardare quelle immagini. Non che ho 16mila fotogrammi e li guardo quando ho tempo", ha detto arrivando al tribunale di Patti (Messina) con i suoi legali di fiducia Nicodemo Gentile e Antonio Cozza.

"Oggi speriamo che sia una giornata decisiva" afferma l’avvocato Gentile. "Mancano punti fermi - sottolinea - vogliamo solo capire quali sono le ipotesi e cosa è successo. Adesso continua il momento del dolore".

Sulla svolta dell’inchiesta con il cadavere di Viviana già visibile il 4 agosto il giorno dopo la scomparsa, dice: "La famiglia vuole capire. Vogliamo capire. Nomineremo i nostri consulenti. C’è una dinamica che va ricostruita, speriamo che la medicina legale ci possa aiutare e darci risposte certe". "Sono state fatte già tante ricostruzioni senza avere elementi certi" osserva l'avvocato Cozza.

Intanto vertice in Procura a Patti tra il Procuratore Angelo Vittorio Cavallo e cinque funzionari della Polizia scientifica di Palermo. Il magistrato darà l’incarico alla Scientifica per eseguire domani mattina, nel laboratorio di genetica forense di Palermo, nuovi accertamenti biologici non ripetibili.

Come si apprende, si tratta di materiale biologico che è stato prelevato dal cadavere di Viviana Parisi e di altri esami Dna per avere la certezza definitiva sulle identità di madre e figlio. Verranno anche eseguite delle analisi su tracce rinvenute sull’Opel corsa della donna, scomparsa lo scorso 3 agosto dopo un incidente avvenuto in autostrada sulla A20 Messina-Palermo. Presente in procura anche il padre di Gioele, Daniele Mondello.



