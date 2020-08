Flavio Briatore, paura per Silvio Berlusconi: "Ti vedo in forma", le ultime parole famose nell'incontro in Sardegna

25 agosto 2020 a

Flavio Briatore ha il coronavirus. Le sue condizioni nn sono gravi al punto da richiedere la terapia intensiva, ma comunque serie. Dagospia riscostruisce i fatti: sabato scorso scopre di avere 38,5 di febbre. "All'inizio dà la colpa alla prostatite di cui soffre, poi si spaventa, la febbre non cala, entra in paranoia", A quel punto chiama il professore Zangrillo a Milano e si fa ricoverare al San Raffaele.

Nel frattempo si ricostruiscono tutti i movimenti dell'imprenditore che ha avuto in queste settimane in Sardegna. Briatore ha incontrato moltissima gente in questi giorni: non solo per la partita di calcetto con Bonolis e Mihajlovic (risultato poi positivo), Della Valle e Marcolin, ma ha anche passato una giornata con Silvio Berlusconi. L’incontro con il Cav, scrive Dagospia, con il video apparso su Instagram ("Ti vedo in forma, presidente", aveva dichiarato l'imprenditore) è avvenuto prima di ferragosto e non è escluso che Briatore potesse già essere positivo. Berlusconi comunque, per precauzione, il 16 agosto ha lasciato Villa Certosa in Sardegna in direzione di Arcore.

