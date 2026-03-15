Libero logo
Iran
Famiglia nel Bosco
Referendum Giustizia
Hub Energia

Napoli, l'ultima frontiera del furto: come rubano 510 litri di benzina

domenica 15 marzo 2026
Napoli, l'ultima frontiera del furto: come rubano 510 litri di benzina

1' di lettura

L'ultima frontiera del furto arriva da Napoli: un telecomando per rubare centinaia di litri di benzina. È l'accusa che ha portato all'arresto di un 39enne, fermato dai carabinieri del radiomobile della compagnia di Giugliano in Campania con l'ipotesi di furto aggravato e ricettazione di carburante. Con lui c'era una 25enne, denunciata per la stessa vicenda.

I militari sono intervenuti dopo aver notato un'auto in sosta vicino a un distributore, un dettaglio che ha subito attirato l'attenzione anche per la presenza di due targhe diverse: una risultata rubata, l'altra denunciata come smarrita. Sul sedile del passeggero c'era la giovane donna, mentre poco distante i carabinieri hanno visto l'uomo concludere il riempimento di alcune taniche di gasolio sistemate nel bagagliaio.

Salerno, schianto in auto e volo nel vuoto di 200 metri: la morte atroce di Maria e Michele

Una disgrazia. Un terribile incidente e due giovani vite spezzate. Si chiamavano Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magli...

A quel punto è scattato il controllo. Addosso al 39enne i militari hanno trovato un telecomando ritenuto decisivo per l'azione: un dispositivo che normalmente viene affidato ai gestori degli impianti e che consente di governare a distanza il distributore. Serve infatti per leggere dati, modificare impostazioni, bloccare o sbloccare l'erogazione del carburante e aggiornare i prezzi.

Secondo la ricostruzione degli investigatori, proprio grazie a quell'apparecchio sarebbe stato possibile prelevare il carburante senza autorizzazione. Nel veicolo della coppia sono stati recuperati 510 litri di gasolio contenuti nelle taniche. L'intero quantitativo è stato restituito al legittimo proprietario.

Il genio della truffa: come viveva da riccone senza pagare mai il conto

Elegante, non altissimo (un metro e settanta circa), capelli castani corti, aria sicura, battuta pronta. Del resto, esse...
tag
napoli
benzina

Serie A Serie A, Hojlund e Politano ribaltano il Lecce: il Napoli vince 2-1

Attimi di panico Napoli-Lecce, Banda si accascia all'improvviso: malore e paura in campo

Vomero choc Napoli, l'uomo che ha sequestrato una donna sul tram morto suicida in ospedale

ti potrebbero interessare

Famiglia nel bosco, l'incontro segreto del padre: perché può cambiare tutto

Famiglia nel bosco, l'incontro segreto del padre: perché può cambiare tutto

Claudia Osmetti
Via Crucis partigiana: anche Zuppi si schiera ma ignora i morti Usa

Via Crucis partigiana: anche Zuppi si schiera ma ignora i morti Usa

Antonio Socci
Superbonus, "fatture per interventi mai eseguiti": clamoroso, chi finisce nei guai

Superbonus, "fatture per interventi mai eseguiti": clamoroso, chi finisce nei guai

Taranto, massacrato in casa dai suoi due pitbull: come lo hanno ridotto

Taranto, massacrato in casa dai suoi due pitbull: come lo hanno ridotto