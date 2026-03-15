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Garlasco, la madre di Andrea Sempio? Cosa non torna nel suo racconto

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domenica 15 marzo 2026
Garlasco, la madre di Andrea Sempio? Cosa non torna nel suo racconto

1' di lettura

Ci sarebbero alcune incongruenze nel racconto di Daniela Ferrari, la madre di Andrea Sempio. La donna aveva dichiarato di trovarsi a fare la spesa a Gambolò la mattina del 13 agosto 2007, proprio nelle ore in cui veniva commesso l’omicidio di Chiara Poggi, nella vicina Garlasco. Ma alcune testimonianze a Mattino 5 metterebbero in discussione la sua versione dei fatti. In particolare, un negoziante della zona ha spiegato che il suo esercizio commerciale quel giorno non era semplicemente chiuso per il consueto riposo settimanale del lunedì, ma per ferie estive.

"Quel giorno eravamo in ferie - ha detto la negoziante -. Eravamo al mare, sui lidi ferraresi. Facevamo 15 giorni di ferie ad agosto. Eravamo proprio chiusi, non c’eravamo. Nel negozio di allora la via era quella, ma io all’epoca ero al mare". La madre di Sempio aveva proprio indicato Gambolò come luogo in cui si sarebbe recata per fare acquisti quella mattina. Ma secondo la negoziante non ci sarebbe riscontro. "Se è venuta qui – ha aggiunto la donna – comunque avrebbe trovato chiuso, perché io ero via. Noi ad agosto facevamo sempre i 15 giorni. Quel 13 agosto non eravamo chiusi solo perché era lunedì, ma proprio per ferie".

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