Coronavirus, il documento che mette in difficoltà il governo: morto di Covid, ma senza tampone. Tutto da rivedere?

29 agosto 2020 a

Alberto Zangrillo sembra aver ragione sul coronavirus. Il primario di Terapia intensiva del San Raffaele di Milano ha sempre ammesso che il Covid circola ancora, ma la sua carica non è più letale. E allora qualcosa stride con quanto diffuso dal governo. I dubbi sulle vere ragioni per cui l'esecutivo continui la campagna allarmista sono sempre più forti. A maggior ragione se si legge quanto denunciato da un utente Ciro Esposito sotto a un post Twitter di Zangrillo.

L'uomo condivide il documento dell'Asl4, la zona di Chiavari, nel quale si legge di un 87enne morto lo scorso 24 agosto a Bargone, nel Genovese. Nel foglio c'è scritto: "Attestazione Covid Salme". Peccato però che il risultato del tampone ancora non c'è. Per quanto riguarda l'esito del tampone, infatti, ad essere barrata è la casella "Indeterminato". E poco più in basso: "Lo stato di tampone in attesa dovrà essere equiparato alla positività per quanto attiene alla gestione della salma". Alla luc di questa classificazione, tutto dovrebbe essere rivisto e forse anche il bollettino quotidiano.

