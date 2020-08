Immigrazione, Minzolini smentisce Lamorgese: "Clandestini contagiati? Più del doppio degli italiani"

29 agosto 2020 a

Augusto Minzolini smentisce Luciana Lamorgese e il Viminale, che continuano a far finta di niente ed a sostenere che l’immigrazione non rappresenta un’emergenza per il nostro paese. “La ministra dice che la percentuale dei clandestini contagiati è appena del 3,98%. Sarà ma è più del doppio di quella degli italiani”, fa notare l’editorialista de Il Giornale. I numeri parlano chiaro in questo senso: nell’ultima settimana circa l’1,5% delle persone sottoposte a tampone è risultato positivo. Quindi l’incidenza generale è molto più bassa di quella dei migranti: dal primo giugno in Sicilia sono stati effettuati 6.371 tamponi a chi è arrivato con i barconi, per una percentuale di positivi pari al 3,98%. “Il politicamente corretto della sinistra - ha aggiunto Minzolini - nell’attuale crisi è fuori luogo e demente quanto il sovranismo spinto. Ci vuole serietà”. Quella che al momento sembra mancare dalle parti del Viminale e dell’intero governo, che continua a ignorare l’emergenza rappresentata dall’immigrazione clandestina, che non è più soltanto un problema sociale ma anche sanitario.

