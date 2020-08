Napoli choc, il consigliere dei verdi Borrelli preso a calci e pugni dai parcheggiatori abusivi in diretta

30 agosto 2020 a

a

a

Altissima tensione a Napoli: il consigliere regionale dei verdi Francesco Emilio Borrelli è stato malmenato, con calci, schiaffi e pugni, mentre stava pubblicando su Facebook una diretta per documentare la presenza di parcheggiatori abusivi fuori dall'ospedale San Giovanni Bosco e il loro allontanamento. Proprio mentre stava parlando, il consigliere è stato avvicinato da due donne e due uomini che l'hanno assalito in pochi secondi. Gli aggressori hanno colpito anche il collaboratore di Borrelli che stava girando il video, e sono stati trattenuti a stento dalle guardie giurate presenti sul posto. Borrelli, finito in pronto soccorso, ha riportato la rottura del setto nasale.

Video su questo argomento "Non ho pagato il parcheggiatore, mi ha danneggiato l'auto". Lo sfogo della studentessa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.