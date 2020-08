Coronavirus, bollettino: aumentano ricoveri e migranti positivi, stabile la curva dei contagi

30 agosto 2020 a

Resta stabile al curva dei contagi, seppur con un leggero calo dei tamponi analizzati (81.723 contro i quasi 100mila di ieri). Il bollettino di domenica 30 agosto rilasciato dal ministero della Salute dà conto di 1.365 nuovi casi, a fronte di 4 morti e 312 guariti: gli attualmente positivi salgono a 24.205, dei quali la stragrande maggioranza è asintomatica e si trova in isolamento domiciliare (22.868). Vanno però sempre tenuti d’occhio i numeri ospedalieri, in leggero aumento ma sempre sotto controllo: i ricoverati con sintomi sono 1.251 (+83), mentre quelli in terapia intensiva sono 86 (+7). Per quanto riguarda le regioni, nessuna è a contagio zero: stavolta il maggior numero di nuovi casi è stato registrato in Campania (270). Poi seguono Lombardia (235), Lazio (156), Emilia Romagna (109) e Veneto). Inoltre arrivano comunicazioni importanti da Sicilia e Calabria: la prima ha reso noto che dei 34 positivi di oggi 4 sono migranti e 5 sono mediatori culturali del centro di accoglienza di Pietraperzia, mentre la seconda fa sapere che dei 34 nuovi casi 10 dipendono dai clandestini. Notizie che non faranno di certo piacere al Viminale, che continua a negare che l’immigrazione sia anche un problema sanitario in questo preciso momento.

