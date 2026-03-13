Sos Humanity, il Tribunale sospende il fermo e la multa: la Ong esulta

Sospesi dal Tribunale di Chieti il fermo e la sanzione pecuniaria inflitti alla nave di soccorso Humanity 1 ad Ortona nel dicembre 2025. Lo rende noto Sos Humanity, ricordando che la nave era stata trattenuta per venti giorni per "non aver comunicato con le autorità marittime libiche, nonostante i tribunali italiani avessero precedentemente stabilito che la cosiddetta Guardia costiera libica non è un attore legittimo di ricerca e soccorso ed è nota per le sue gravi violazioni dei diritti umani nei confronti di migranti e rifugiati".
Per questo motivo, l'alleanza Justice Fleet rifiuta qualsiasi comunicazione operativa con il Centro di coordinamento di soccorso libico. La decisione del giudice di Chieti segue quella dello scorso febbraio con cui il Tribunale di Catania ha revocato il fermo della Sea-Watch 5.
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"Un'altra vittoria per la Justice Fleet dopo che i fermi della Sea-Watch 5 e della Sea-Eye 5 sono stati dichiarati illegittimi - dice l'ong -. Ciò dimostra ancora una volta che le politiche ostruzionistiche dei governi violano il diritto internazionale, mentre la Justice Fleet continua a resistere con forza". A seguito di un altro ordine di fermo contro Sos Humanity dello scorso febbraio nel porto di Trapani, però, la nave umanitaria resta bloccata. Sos Humanity ha impugnato anche questo ultimo fermo in tribunale.