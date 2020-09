Silvio Berlusconi positivo al coronavirus, l'ipotesi: contratto da Barbara in una festa a Capri

03 settembre 2020 a

Si è fatto presto a puntare il dito contro Flavio Briatore. Il quale non c'entrerebbe niente. Pare infatti, come riporta Repubblica, che la catena del contagio che ha coòpito Silvio Berlusconi non sia partita dall'imprenditore piemontese, ma dalla figlia del Cavaliere, Barbara. Lei e il fratello Luigi avrebbero contratto il Covid a Capri, dopo una serata passata alla taverna Anema e Core, tra canti, balli e poche mascherine. I due figli dell'ex premier hanno deciso, nei giorni di Ferragosto, di lasciare la Costa Smeralda dove si trovavano, perché troppo affollata, e di andare con lo yacht di famiglia, il Morning Glory, verso l'isola.

I primi sintomi sono stati avvertiti quasi subito da Barbara Berlusconi, che infatti ha deciso di fare un test immediato, mentre era ancora a bordo della nave. Una volta arrivati in Sardegna, lo yacht ha gettato l'ancora nella baia di Portisco. Lì sono poi arrivati, con discrezione e stando attenti a non farsi vedere, diversi medici, pronti a fare i tamponi all'intera comitiva. In queste fasi è plausibile che il leader di Forza Italia abbia contratto il virus. L'esito dei successivi test ha terremotato tutta la famiglia Berlusconi: sono risultati positivi sia Barbara che Luigi, ma anche il compagno di lei, Lorenzo Guerrieri, e i due figli maggiori dell'ex dirigente del Milan.



