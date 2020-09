Coronavirus, Silvio Berlusconi positivo: la data-chiave il 19 agosto a Villa Certosa

03 settembre 2020 a

a

a

C'è una data probabile per sapere il giorno in cui Silvio Berlusconi ha sviluppato l'infezione, sebbene asintomatica, da Covid 19 e potrebbe essere quella del 19 agosto. Intanto ad Arcore da ieri - mercoledì 2 settembre è un continuo squillare di telefono e messaggini. Prima la telefonata del premier Giuseppe Conte, la solidarietà nel ministro degli Esteri Luigi Di Maio. "Voglio fare a Silvio Berlusconi - afferma il segretario Pd, Nicola Zingaretti - gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto" .

"Correlazione evidente". Zangrillo "sistema" gli allarmisti: il dato che non ci dicono sul virus, ora si spiega tutto

Al lavoro già la sera: "Purtroppo mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", sono le sue prime parole dopo il contagio, durante uno Zoom privato con il movimento femminile di Forza Italia, Azzurro donne. "Sarò presente in campagna elettorale - aggiunge - con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al Coronavirus".

Nella mattinata di giovedì 3 settembre lo ha sentito anche il leader della Lega Matteo Salvini: Ho fatto una lunga telefonata con Berlusconi. Sta bene ed è tonico". Berlusconi dunque, "tempra da leone", come ha detto Giorgia Meloni Fdi, sta bene, resta però da capire come si sia infettato. Berlusconi ha fatto di tutto per isolarsi anche durante il periodo del lockdown rifiugiarsi in Provenza a casa della figlia.

Nel giorno del ricovero di Flavio Briatore, il 25 agosto, lo stesso Cavaliere s'era sottoposto al tampone, dopo l'incontro tra i due in Sardegna, il 12 agosto il test che aveva dato esito negativo. In queste ore s'è saputo che sin dall'inizio della pandemia, il Presidente azzurro, con cadenza settimanale, ha controllato il suo stato di salute. E allora? Briatore ha mandato a quel paese i giornalisti che gli chiedevano se fosse lui l'untore "mi avete rotto".

Quando e come si è ammalato? Una data possibile sembra quella del 19 agosto quando, scrive Repubblica, con i tamponi positivi della figlia Barbara, del figlio Luigi e di qualche nipote si è reso conto di essere "circondato da familiari positivi al Covid-19". "L'’ex presidente del Consiglio abbandona la Sardegna e si rifugia ad Arcore. Le misure di sicurezza imposte dalla primogenita per andarlo a trovare sull’isola — dove i rari appuntamenti concessi erano comunque subordinati al presentarsi con il certificato che attestasse la negatività dell’ospite al tampone — non reggono all’impatto con l’ondata di Covid-19 che si abbatte come una maledizione su Villa Certosa".

"Berlusconi torna in Brianza, si isola, teme l’arrivo di quei sintomi noti ormai a tutti. Che però non arrivano. Superata la prova dei due tamponi negativi, a quel punto, l’ex presidente del Consiglio è convinto di essere fuori pericolo. Prima del definitivo ritorno ad Arcore, secondo alcune testimonianze, torna anche in Francia per qualche giorno. Lunedì è di nuovo in Italia, sa dell’appuntamento con 'l’ulteriore controllo precauzionale dopo il soggiorno in Sardegna', di cui parlano le note ufficiali. Ma non ci dà granché peso, prima della sorpresa di ieri.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.