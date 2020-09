Coronavirus, a Roma c'è il primo studente positivo: in isolamento tutta la classe e gli insegnati

04 settembre 2020 a

A Roma c'è il primo studente contagiato dal coronavirus. È successo alla scuola Marymount international, qui un ragazzo dell’ultimo anno del liceoè risultato positivo al Covid-19. Immediato l'isolamento per i compagni di classe e tutti gli insegnati che hanno avuto contatti con il giovane. La scuola intanto si è organizzata per offrire lezioni online agli studenti interessati, per non farli rimanere indietro con il programma. L'apertura della Marymount è avvenuta prima degli istituti statali, che invece inizieranno l'anno il 14 settembre.

:“In caso di una positività di un alunno – ha spiegato ad Agorà il viceministrio Pierpaolo Sileri – la quarantena per la classe è un possibilità, ma si preferirà un tampone a tutti per un ritorno più veloce a scuola”. Esattamente come accaduto a Roma.

