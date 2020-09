Omicidio De Santis, il sospetto: qualcuno manovra l'account Facebook del killer. La misteriosa sparizione

29 settembre 2020 a

Un mistero, quello che sta prendendo piede in queste ore dopo l'arresto di Giovanni Antonio De Marco, il 21enne colpevole dell'omicidio di Daniele De Santis e la ragazzi di questo, Eleonora Manta. Il caso riguarda l'account Facebook dell'infermiere tirocinante che è passato dal chiamarsi Giovanni De Marco a Giò DM. Non solo, perché dal profilo è scomparso anche il post sulla vendetta. "Desiderio di vendetta, un piatto da servire freddo. È vero che la vendetta non risolve il problema, ma per pochi istanti ti rende soddisfatto”, si poteva leggere fino a qualche ora fa.

Voleva ucciderli e lasciare una scritta sul muro. Arbitro e fidanzata, l'assassino ha confessato: studente spietato, dettaglio sconcertante

Adesso invece più nulla. Chi sta manovrando l'account? - si chiede IlTempo.it -. Chi sta cancellando i post che aveva pubblicato nei mesi scorso De Marco? E perché? Al momento infatti gli unici contenuti visibili sono vecchi e tutti tratti da un account specializzato in psicologia.

