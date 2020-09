Marco Vannini, il giorno dell'Appello bis. La mamma a Storie italiane: "I Ciontoli in quei 110 minuti hanno voluto la sua morte"

Francesco Fredella 30 settembre 2020 a

Processo in corso. E a Storie italiane, prima della sigla di chiusura, torna a parlare la madre di Marco Vannini, il ventenne morto per un colpo di pistola partito a a casa dei Ciontoli (i genitori della sua fidanzata) a Ladispoli il 18 maggio 2015. Una circostanza ancora poco chiara. In primo grado Antonio Ciontoli era stato condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario, ma i giudici d'appello lo avevano condannato a 5 anni per omicidio colposo. Questa sentenza è stata contestata dalla Corte di Cassazione: è arrivato un processo d'appello bis. I Vannini vogliono che venga riconosciuta a Ciontoli l’accusa di omicidio volontario.



Marco Vannini, "rifare il processo" La sentenza della Cassazione: Ciontoli, condanna più pesante?

“Spero che oggi questa sentenza renda giustizia a Marco. Sicuramente si andrà in Cassazione, ma mio figlio deve avere giustizia”, tuona in diretta a Storie italiane la madre di Marco dall’aula della corte d’Appello di Roma. Tempo fa, a Fanpage, aveva detto: “Marco non ce lo ridà nessuno, quindi una pena di più anni o meno anni per i Ciontoli è relativo, però che sia una pena adeguata e che gli venga riconosciuto l'omicidio volontario perché loro, è stato dimostrato, in quei 110 minuti hanno fatto di tutto e hanno accettato e voluto che Marco morisse".

