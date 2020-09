Salone Nautico di Genova, al via la 60esima edizione: il programma dettagliato

30 settembre 2020 a

Giovedì 1° ottobre

Ore 10.45: Alzabandiera

Ore 11.00 - 12.30 Terrazza Pad. Blu:

Cerimonia e convegno inaugurali: 60 anni di Nautico, un ponte sul futuro

Intervengono l’On. Paola De Micheli, Ministra delle Infrastrutture e Trasporti, Giovanni Toti - Presidente della Regione Liguria, Carlo Ferro - Presidente di ICE, Saverio Cecchi - Presidente di Confindustria Nautica. Moderatore: Andrea Pancani.

Ore 12.30 – 13.00: Terrazza Pad. Blu:

Mixed zone

Ore 13.00 – 14.30 – Breitling Theatre “One Year to Go. L’Italia verso Expo Dubai" – organizzato da Gruppo Boero e Padiglione Italia Expo Dubai 2020 –partecipano Andreina Boero, Presidente del Gruppo Boero e Marcello Fondi, Commissario Generale Aggiunto per Expo 2020 Dubai e Giovanni Soldini – skipper e navigatore oceanico. Moderatore: Antonio Macaluso – editorialista del Corriere della Sera.

Ore 15.00: visita al 60° salone Nautico e incontro con gli imprenditori del Presidente di Confindustria Carlo Bonomi. In programma un incontro con la stampa.

Ore 18.00 – 20.00: Terrazza Pad. Blu:

L’alfabeto del futuro - Le Reti del nostro domani. Un racconto sui giornali e sui siti del gruppo: un viaggio a tappe all’insegna dell’innovazione – organizzato da La Stampa e Il Secolo XIX – moderatori Massimo Giannini, direttore La Stampa e Luca Ubaldeschi, direttore Il Secolo XIX. Partecipano Alessandro Profumo – A.D. gruppo Leonardo, Carlo Bonomi - Presidente di Confindustria, Giovanni Soldini skipper e navigatore oceanico, Carlo Molaschi responsabile divisione e-commerce di Esselunga.

Venerdì 2 ottobre

ore 11.00– 12.30 Sala Forum - Pad. Blu:

Boating Economic Forecast - La Nautica in Cifre: La resilienza della nautica. Quali scenari per il settore nell’era del new normal? - A cura dell’Ufficio Studi Confindustria Nautica, con Fondazione Edison, Assilea e EBI – European Boating Industry.

Relatori: Marco Fortis, Fondazione Edison – Università Cattolica, Philip Easthill, Segretario Generale EBI – European Boating Industry Carlo Mescieri, Presidente Assilea, Francesco Tilli, Chief External Relations Officer SIMEST, Saverio Cecchi, Presidente Confindustria Nautica.

Moderatore: Stefano Pagani Isnardi, Responsabile Ufficio Studi Confindustria Nautica.

Ore 12.30: Conferenza Stampa The Ocean Race – Terrazza Pad. Blu

presentazione ufficiale di Genova The Grand Finale, la tappa conclusiva del giro del mondo a vela The Ocean Race edizione 2022-23. Presente lo staff organizzativo le autorità locali, l’agenzia internazionale GroupM e i vertici di The Ocean Race con la presenza del CEO Richard Brisius.

Ore 14.30 - Sala Forum - Pad. Blu:

VII Conferenza Nazionale sul Turismo Costiero

Appuntamento annuale dedicato al turismo costiero e marittimo – A cura di Federturismo, in collaborazione con Confindustria Nautica. Partecipano: On. Umberto Buratti - Commissione Finanze Camera dei Deputati, Marina Lalli - Presidente di Federturismo Confindustria, Paolo Emilio Signorini - Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, Prof. Avv. Stefano Zunarelli – Studio Zunarelli, Fabrizio Licordari - Presidente di Assobalneari-Confindustria, Roberto Perocchio – Presidente di Assomarinas. Moderatore: Antonio Macaluso – editorialista del Corriere della Sera.

Ore 18.30 – 19.30 - Acquario di Genova:

Incontri in Blu. Uomini, donne e storie di mare.

Fabio Pozzo intervista Leonardo Ferragamo, azionista dell’omonima maison di moda e Presidente del cantiere Nautor’s Swan, in collaborazione con Confindustria Nautica.

Sabato 3 ottobre

Ore 11.00: Regata Millevele

Attese oltre 300 imbarcazioni, con la partecipazione di velisti come Giovanni Soldini e Francesco De Angelis. Confindustria Nautica e Il Salone Nautico sono partner dell’evento.

Ore 12.00– 17.00 – Breitling theatre

Eventi FIV – Federazione Italiana Vela

• Premiazione della Scuole Vela FIV

• Presentazione Regate: 151 Miglia, NARC, regata Torri Saracene

• Evento speciale: La Bussola ritrovata: il successo della Vela e delle Scuole Vela nell'estate 2020

• Presentazione progetto E-learning con l'Università La Sapienza

Domenica 4 ottobre

ore 14.00 – 15.00 – Breitling theatre:

Evento Padiglione Italia EXPO DUBAI 2020 con Giovanni Soldini

Ore 15.00 – 16.30 – Breitling theatre:

l’arte di rendere possibili imbarcazioni impossibili: Presentazione di “Mambo” (imbarcazione realizzata con stampante 3D). A seguire il varo dell’imbarcazione – A cura di MOI Composites in collaborazione con Confindustria Nautica.

Lunedì 5 ottobre

Ore 11.30: Leasing Forum: "Lease: il motore per lo sviluppo del Paese" – L’annuale Convegno che fa il punto sulle recenti novità normativa a supporto degli investimenti delle imprese – A cura di ASSILEA – Associazione Italiana Leasing.

Ore 14.30 - Sala Forum - Pad. Blu:

Nautica e Fisco: il tradizionale appuntamento sulla normativa fiscale, doganale e di settore – a cura di Confindustria Nautica. Partecipano: Angelo Brigatti A.D. SelmaBipiemme Leasing spa, Vincenzo Aloe – Direttore Generale di Crédit Agricole Leasing Italia, Luigi Macchiola - Direttore Generale Assilea, Ezio Vannucci - Moores Rowland Partners, Maurizio Balducci – vicepresidente di Confindustria Nautica e Agenzie delle Entrate. Moderatore: Roberto Neglia, responsabile Rapporti Istituzionali di Confindustria Nautica.

Ore 15.00 – 17.00 – Sala Forum - Pad. Blu:

Foiling the Future, approfondimento e dibattito sulle più recenti evoluzioni dei sistemi folianti, con progettisti, aziende e velisti – A cura di ATENA Lombardia in collaborazione con il Master in Yacht Design del Politecnico di Milano e The Foiling Week e il patrocinio di Confindustria Nautica.

Martedì 6 ottobre

Ore10.30 – 12.30 - Sala Forum - Pad. Blu:

2021: NOx addio? L’abbattimento delle emissioni inquinanti nella nautica da diporto - A cura di ATENA Lombardia, con il patrocinio di Confindustria Nautica.



