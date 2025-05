Silvia Salis, perché è una "martellata" in testa ad Elly Schlein

Datemi un martello! Che cosa ne vuoi fare? Lo voglio dare in testa a... Elly Schlein. Sì certo, la sinistra suona la gran cassa per aver ripreso Genova dopo otto anni. La segretaria dem rivendica la vittoria di Silvia Salis, la candidata sostenuta da tutto il campo largo, come un proprio successo personale. Ho ragione io, «se siamo uniti vinciamo, Meloni inizi a preoccuparsi», è la sfida lanciata dalla Nazarena, che fa leva sul voto amministrativo per rafforzare la propria candidatura per Palazzo Chigi nel 2027 come front-woman dell’ennesima riedizione del fronte popolare. In effetti il risultato del capoluogo ligure sembra dire che l’unità a sinistra fa la forza, l’alleanza compatta si afferma a prescindere dalle qualità dei candidati.

Tra Salis e Pietro Piciocchi, la proposta del centrodestra, quanto a competenze, non avrebbe dovuto esserci partita. Lei è un ex atleta, specialità lancio del martello appunto, sposata felicemente con il regista Fausto Brizzi, phisique du role perfetto per le terrazze romane, dove ha trovato modo di riciclarsi come consigliere prima e vicepresidente poi del Coni. Però, quanto a capacità di amministrare, il suo martello è lanciato nel buio, potrebbe infrangere le speranze che in lei hanno riposto molti genovesi.