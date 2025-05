Silvia Salis si è montata la testa: "Incontro con Giorgia Meloni"

"Credo che l’esempio di Genova debba portare un’altra riflessione che non è sulla mia persona, ma è sul metodo e sugli effetti del metodo": Silvia Salis, neosindaca di Genova eletta col centrosinistra, lo ha detto dopo la vittoria sull'avversario sostenuto dal centrodestra, Pietro Piciocchi. "Quando il campo progressista si unisce - ha spiegato - leva alla destra l’unico argomento, che è la divisione del campo progressista. E, se levi questo argomento alla destra, rimangono solo gli attacchi personali, gli attacchi non nel merito ma su dove vai in vacanza, su come ti vesti".

Poco dopo la certezza della vittoria, poi, Salis, già vicepresidente del Coni, ha detto a Repubblica di voler vedere quanto prima la premier Giorgia Meloni: "Spero di incontrarla presto per capire come possiamo lavorare insieme per il bene della città". Che pensi già a un possibile duello futuro? In ogni caso, il proclama - incontrare il premier - è spiazzante: forse si è montata la testa? Allo stesso tempo, Salis, ha anche preso subito le distanze dagli avversari di ieri, come se fosse alla ricerca di sfidanti più impegnativi di Piciocchi o del governatore Marco Bucci. A tal proposito Salis ha parlato solo di "telefonate formali", "passaggi di consegne" e "confronti istituzionali".