Pamela Mastropietro, confermata la condanna all'ergastolo per Innocent Oseghale

La Corte d’assise d’appello ha confermato la condanna all’ergastolo per Innocent Oseghale accusato di aver ucciso Pamela Mastropietro lo scorso 30 gennaio. "Questa non è giustizia, non l’ho uccisa io", ha urlato lo spacciatore nigeriano rivolgendosi anche alla mamma di Pamela, Alessandra Verni che ha replicato: "Che cosa, che cosa: dimmi". La sentenza di secondo grado accoglie così in pieno quella emessa dai giudici di Macerata il 29 marzo dello scorso anno: Oseghale è stato ritenuto responsabile dell’omicidio volontario di Pamela, aggravato dalla violenza sessuale, dell’occultamento, vilipendio e distruzione del cadavere della giovane romana.

