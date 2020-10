Amuchina? Non proprio, "caldo e morbido": il bimbo a scuola con questo gel della madre, che disastro

21 ottobre 2020 a

Una bambina scozzese di cinque anni prima di andare a scuola aveva preparato tutto l'occorrente e aveva deciso di portare con sé anche il flacone di gel igienizzante. Peccato che invece del gel, aveva usato per qualche giorno un gel intimo lubrificante, come scoperto per caso dalla mamma.

"Avevo deciso di lavare il cappotto di mia figlia e ho trovato il mio lubrificante intimo, che mi era stato regalato in un negozio qualche tempo fa. Probabilmente le maestre non si erano accorte di nulla. Quando le ho chiesto perché fosse nel suo cappotto, lei mi ha risposto 'Per non farmi contagiare dai germi, è caldo e morbido'".

