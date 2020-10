Milano, scontri a Milano: "Cerchiamo di ammazzarli", il video taroccato per delegittimare la polizia

28 ottobre 2020 a

In un video, pubblicato dal portale Fanpage.it, effettuato durante le proteste di Milano. si sentono le parole di un funzionario di polizia che afferma: "Se, porca putt***, si avvicinano un'altra volta avanziamo tutti quanti, spariamo e cerchiamo di ammazzarli col fumo". Ma lo stesso video è stato digitalmente modificato da ignoti, cambiando la parte finale del testo in "cerchiamo di ammazzarne qualcuno". L'intento è quello di provocare una reazione contro la polizia. Cercando, probabilmente, di creare una sorta di campagna anti-forze dell'ordine come è già avvenuto per esempio in Usa con Black Live Matters.

Dal video, scrive l'edizione on line del Giornale, è impossibile leggere il labiale del funzionario che parla davanti i propri uomini. L’unico riferimento è l’audio. Le parole “ammazzarli col fumo” sono state registrate in condizioni non ottimali. La frase “col fumo” è compatibile con la parola “qualcuno”. L’ultima parte della frase è comunque inopportuna. Probabilmente partirà anche una indagine interna. Nel video infatti un funzionario della polizia, si appresta a ordinare ai propri uomini ad avanzare. La sua, scrive il Giornale, è stata comunque una metafora infelice. Perché determinati eventi specifici possono servire catalizzare i movimenti sociali contro lo Stato.

