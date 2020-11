Denis Verdini, condanna a 6 anni per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino: rischia il carcere

03 novembre 2020 a

a

a

Confermata la condanna a sei anni e mezzo di carcere per Denis Verdini nell'ambito del processo per la bancarotta del Credito cooperativo fiorentino. La Cassazione, quindi, ha confermato la condanna d'appello. Tuttavia, a causa della prescrizione, è andata in fumo la parte della condanna pari a quattro mesi per la truffa sui fondi dell’editoria. L'ex senatore di Forza Italia, quindi, rischia di finire in carcere, almeno per i prossimi mesi. Poi però, al compimento dei 70 anni, l'8 maggio 2021, Verdini potrà chiedere di scontare la pena ai domiciliari. A meno che la richiesta non venga fatta prima per eventuali questioni di salute.

Tiziano Renzi e Verdini rischiano il processo: Consip, le due accuse che piovono dalla magistratura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.