Bolzano, nuovo negozio di moda costretto a chiudere dopo un giorno: incredibile beffa da Dpcm

05 novembre 2020 a

a

a

Da Bolzano arriva una storia a dir poco inquietante. È quella del nuovo negozio di moda di Franz Kraler, inaugurato mercoledì 4 novembre e costretto a chiudere dopo un giorno a causa del nuovo Dpcm che entrerà in vigore a partire da venerdì. “Abbiamo saputo il giorno prima che il giorno dopo avremmo chiuso”, ha dichiarato all’Ansa Daniela Kraler, che si è detta comunque ottimista: “L’abbiamo presa con filosofia. Sul momento mi è venuto un colpo al cuore, dopo tutto il lavoro fatto, i tanti progetti, le speranze, ma abbiamo pensato che valeva la pena aprire anche se per un solo giorno. Per noi era importante dare un messaggio alla gente e alla città: bisogna reagire, combattere, rimboccarsi le maniche e credere in quello che si fa. E non dobbiamo lasciarci abbattere”. Un messaggio di speranza, in attesa di tempi migliori: “Accetto e rispetto le regole perché sono fatte per difenderci, non per danneggiarci. Sono previste delle proteste anche a Bolzano, ma io non vi prenderò mai parte”, ha chiosato Daniela Kraler.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.