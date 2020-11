Coronavirus, bollettino 11 novembre: 32mila contagi e 623 morti, il massimo dal 9 aprile. Ricoveri, crescita costante

11 novembre 2020 a

a

a

Il bollettino di mercoledì 11 novembre rilasciato dal ministero della Salute dà conto di un ulteriore aumento dei morti: ieri erano stati 580, oggi addirittura 623 (record dal 9 aprile scorso). Ma soprattutto siamo a quasi +300 decessi rispetto a quelli registrati 48 ore fa: un trend che inizia a pesare molto sulle coscienze del governo presieduto da Giuseppe Conte, che ancora non ha ben chiaro cosa fare tra cambi colore e lockdown “leggeri”. I positivi al Covid sono 32.961 su 225.640 tamponi analizzati, con il tasso di positività che è sceso al 14,6%, segno che forse almeno la curva dei contagi si è stabilizzata. Anche se a preoccupare sono, come è ovvio, quella dei morti e dei numeri ospedalieri: rispetto a ieri sono stati registrati 811 nuovi ricoverati con sintomi (29.444 in totale) e 110 in terapia intensiva (3.081), a fronte di 613.358 attualmente positivi. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia è sempre la prima per numero di casi giornalieri (8.180, ma ieri erano quasi 11mila), seguita da Campania (3.166), Veneto (3.082) e Piemonte (2.953).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.