Milano, banditi rubano l'auto e investono la proprietaria: il video da brividi che scatena la Lega

"Maledetti". La Lega di Matteo Salvini, dal suo account ufficiale di Facebook, commenta così quanto accaduto a Milano. Qui, in un distributore di benzina, è stata sottratta un'auto a una ragazza che poi è stata investita. È accaduto domenica 8 novembre, poco prima delle 20, in una stazione di servizio di via Rombon, zona Est della città. Nel video delle telecamere di sicurezza - riportato da Sky TG24 - si vede la giovane strattonata fuori dall'auto e scaraventata a terra da due rapinatori che salgono a bordo del veicolo, una Fiat Panda, per poi fuggire.

Inutuli i tentativi della donna di reagire ai malviventi mettendosi. Questi ultimi hanno infatti infierito investendola. “Sarebbe potuto finire in tragedia, fortunatamente, però, non è andata così”, ha commentato l'assessore regionale alla Sicurezza, Riccardo De Corato dopo aver saputo che la vittima sta bene.

